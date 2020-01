VIDEO FCIN1908 / Eriksen, Vidal, Giroud, Young, Colidio: il punto sul mercato dell’Inter

Giornata calda dal punto di vista del mercato per l’Inter: il nome che scalda il popolo nerazzurro rimane quello di Christian Eriksen, per il quale ci sarà un incontro nei prossimi giorni con il Tottenham. Discorso diverso Vidal, più lontano da un approdo in nerazzurro, mentre filtra ottimismo per Young e Giroud, che nei prossimi giorni potrebbero sbarcare a Milano. In giornata, da registrare l’incontro con il ds del Livorno per Colidio. Il punto dell’inviato di Fcinter1908, Daniele Vitiello.