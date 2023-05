VIDEO / Quagliarella, lacrime e standing ovation per l’ultima al Ferraris in Serie A

All’85’ di Sampdoria-Sassuolo, finita 2-2, Stankovic ha richiamato in panchina Fabio Quagliarella per prendersi l'ultima standing ovation del suo pubblico in Serie A: l'attaccante ha detto però di voler aiutare i blucerchiati nella serie cadetta