Scintille in campo tra i due ex compagni Sergio Ramos e Achraf Hakimi. Le tv spagnole hanno ‘pescato’ un battibecco all’interno del campo tra i due calciatori: il capitano del Real Madrid ha rimproverato l’ex compagno di squadra per aver cercato il rigore.

“Alzati, figlio di p****** e non urlare come un topo” sono le parole rivolte da Ramos ad Hakimi e riportate dai media spagnoli.