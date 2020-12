L’esclusione di Antonio Candreva ha creato non poco rumore in casa blucerchiata. L’ex esterno dell’Inter – attualmente in forza alla Sampdoria – non ha partecipato alla trasferta di Verona con la sua squadra. Esclusione tecnica da parte di Claudio Ranieri che ha spiegato così in conferenza stampa nel dopo gara la situazione che vede protagonista il calciatore. Se ci sarà una riconciliazione solo il tempo ce lo saprà dire ma tutto volge quella strada.

(Video da GazzettaTV)