All’Inter serve necessariamente battere lo Shakhtar per passare agli ottavi di Champions League. Ma non basta. Se dovesse vincere dovrebbe servire anche che vinca una tra Borussia e Real. E se c’è chi pensa ad un pericolo ‘biscotto’ Casemiro risponde che la squadra madrilena lavora sempre per vincere.

(Gazzetta TV – Real Madrud TV)