VIDEO / Insulti in campo e negli spogliatoi: ecco cosa si sono detti Ibra e Lukaku

Questa mattina Ibrahimovic è stato sentito a Milanello e nei prossimi giorni la Procura della FIGC sentirà pure Lukaku. Si sta cercando di fare luce sullo scontro avvenuto tra i due nel derby. Si sta verificando se sono necessarie altre penalizzazioni rispetto al cartellino giallo che Valeri ha mostrato ai due attaccanti durante la partita. La conseguenza era stata per Ibra un rosso poi arrivato da una seconda ammonizione per fallo su Kolarov. E per Lukaku la squalifica, per somma di ammonizioni, nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Nel video la ricostruzione di quanto accaduto sul campo.

(Fonte: gazzetta.it)