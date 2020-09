VIDEO FCIN1908 / Inter, Riso lascia la sede: si è parlato del futuro di Salcedo

Come testimoniato dalle immagini raccolte dall’inviato di FCInter1908.it, si è appena concluso un incontro nella sede dell’Inter di Viale della Liberazione tra Giuseppe Riso e i dirigenti nerazzurri. Sul tavolo, il futuro di Salcedo. Per quanto riguarda il giovane attaccante, di ritorno dal prestito all’Hellas Verona, si lavora per trovare una soluzione per la prossima stagione.

Diverso, invece, il discorso per Gagliardini, altro assistito di Riso: nonostante i tanti movimenti previsti a centrocampo, infatti, il giocatore resterà certamente a disposizione di Conte anche per il 2020-21.