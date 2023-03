VIDEO / Rissa tra i giocatori del Perù e la polizia spagnola

Rissa tra i giocatori del Perù e la polizia

Incredibile a Madrid, dove stasera si affrontano in amichevole Perù e Marocco. Fuori dall'albergo dei sudamericani, ieri si erano radunati una serie di tifosi che avrebbero voluto salutare la squadra. I giocatori sono usciti per ringraziarli, ma la polizia, forse per evitare assembramenti, ha spinto e strattonato Gianluca Lapadula e Yoshimar Yotún, sperando che non avanzassero ulteriormente. Il centrocampista ha risposto spintonando il poliziotto e da lì è partita una rissa che ha coinvolto Gallese, Zambrano, Valera e Carvallo, oltre agli stessi Lapadula e Yotùn. Dopo qualche minuto di parapiglia, la situazione sarebbe tornata alla normalità. Guarda il video