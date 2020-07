Roma-Inter, Barella si riprende il suo posto. Conte conferma Sanchez, sulla trequarti c’è Borja

Questa sera all’Olimpico trasferta delicata per l’Inter di Conte. I nerazzurri affrontano una Roma in forma e devono cercare di battere la squadra di Fonseca per portarsi a -3 dalla Juve. I bianconeri affronteranno poi lunedì sera la Lazio. Per affrontare i giallorossi Conte recupera Barella; il centrocampista dovrebbe partire dal 1′. Inizierà in panchina, invece, Lukaku che ha recuperato ma non è ancora al meglio.

A guidare l’attacco nerazzurro ci saranno Lautaro e Sanchez. Sulla trequarti favorito Borja Valero su Eriksen e anche su Gagliardini, con lui si passerebbe a un 3-5-2.