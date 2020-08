Per lui non esiste proprio e sono tutte invenzioni dei media. Ci sono voci che parlano dell’addio di Messi al Barcellona e Ronaldo, il Fenomeno, dice che per lui sono tutte falsità e che l’amore dell’argentino nei confronti dei blaugrana non è affatto finito. L’ex attaccante dell’Inter esclude quindi totalmente che la Pulce lasci i blaugrana e cancella ogni speranza per i tifosi nerazzurri…

(Fonte: gazzetta.it)