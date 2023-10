VIDEO FCIN1908 / Rummenigge: “Neanche il Milan sa come abbia vinto lo scudetto 2 anni fa”

Rummenigge: "Non so come non abbiamo fatto a vincere uno scudetto in quegli anni. Un po' come il Milan due anni fa"

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato al Festival de La Gazzetta dello Sport in quel di Trento anche dello scudetto vinto dal Milan 2 anni fa: "La nostra Inter era una grande squadra, l'unica cosa che non ho capito è perché non abbiamo vinto uno scudetto. Nel 1984 la squadra era ben messa in ogni reparto, poi in un punto della stagione ci siamo lasciati andare e abbiamo perso punti preziosi come è successo due anni fa col Milan che ha vinto senza neanche sapere come abbiano fatto"