VIDEO FCIN1908 / Rummenigge: “Inter top l’anno scorso in Europa. Dopo la prima col Bayern…”

Rummenigge, al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del percorso in Champions dell'anno scorso dell'Inter

Rummenigge, al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del percorso in Champions dell'anno scorso dell'Inter: "L'anno scorso l'Inter era nel girone con Bayern, Barça e Plzen. Dopo la vittoria a San Siro per 2-0 del Bayern, ero perplesso sul passaggio del turno dell'Inter. Invece ce l'hanno fatta facilmente, ha vinto col Barça a San Siro, ha perso anche a Monaco ma è andata in crescendo. Ha fatto un ritorno alla grande e meritando di andare in finale, poi è andata male ma può essere contenta per il percorso"