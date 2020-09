VIDEO FCIN1908 – Sabatini: “Mi manca l’Inter, sono stato frettoloso. Ranocchia al Bologna? Vi spiego…”

Tanti i temi affrontati da Walter Sabatini, ex uomo mercato di Suning, nel corso della lunga intervista concessa a Rimini nel giorno dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. Queste le riflessioni sull’Inter, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it:

LAUTARO – “L’ha portato Ausilio, ha condotto lui la trattativa. Io l’ho sostenuta naturalmente, ma l’ha portato lui. Deve dimostrare ma può farlo anche al Barcellona. E’ fenomenale, farà grandi cose. Non vedo difetti in lui”.

MESSI – “Non frequento i piani alti del calcio, mi sembra si stia andando oltre la follia. Stiamo parlando del Caravaggio del calcio mondiale, forse non basta: ma certe cifre possono generare un colpo di stato o una rivoluzione popolare”.

DZEKO – “Dzeko? Spero non lasci la Roma per una sorta di affetto familiare: mio figlio lo adora, sarebbe una grande delusione per lui e anche per me. Anche se è giusto faccia una scelta professionale, ma lasciare la Roma da capitano è una cosa che se può evitare è meglio”.

RANOCCHIA – “Al Bologna? Non per il valore per il giocatore, è un ragazzo intelligente, ma non ci possiamo permettere questa politica. Noi dobbiamo creare valore, con giocatori di questi tipo non lo creiamo”.

TONALI – “Se l’Inter ha rinunciato a lui ha i suoi motivi: avranno fatto le loro riflessioni. Non credo sia una riflessione tecnica. L’Inter mi manca, non ho espresso neanche il 30% delle mie possibilità. Sono stato frettoloso, nervoso e non ho capito che avrei dovuto stare lì e capire fino in fondo, accettare le diatribe con la famiglia Zhang e andare avanti perché era una grande occasione per me”.

SPALLETTI – “Se gli dessero oggi una panchina, correrebbe a prenderla: è in astinenza di calcio. E’ un allenatore straordinario. Allegri dove va? Ditemelo voi, che c’entro io con Messi, Tonali, Conte…”