VIDEO / Ole Saeter espulso in campo va in tribuna con gli ultrà

Singolare episodio durante l'ultima gara di campionato del Rosenborg, in Norvegia, vinta per 3-1 contro il Molde. L'attaccante Ole Saeter, espulso dalla panchina, non si è accompdato in tribuna, ma è andato in curva a cantare con gli ultrà. Guarda il video