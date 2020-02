Sala: “Non discutiamo le regole, applichiamole. Un consiglio: anziché andare nei supermercati…”

In questi giorni di grande emergenza per l’Italia e soprattutto per il Nord, il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto fare un appello ai cittadini sui social:

“Il Governo e la Regione Lombardia hanno stabilito regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Non stiamo a discutere queste regole, applichiamole. Per il Comune di Milano, lavoreremo affinché i servizi lavorino al meglio. Al momento pulizia, trasporto e sicurezza stanno funzionando. I nostri uffici sono aperti. Un consiglio: al posto di correre nei supermercati ad accaparrarsi gli alimenti pensiamo a chi è più in difficoltà, pensiamo alla parte più gracile come i nostri anziani. Una società matura e sensibile si comporta in questo modo. Buona settimana a tutti”.