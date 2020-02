VIDEO / Sala: “Ero pessimista, ora Inter e Milan si stanno avvicinando alle nostre richieste”

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato la situazione relativa al nuovo stadio di San Siro progetto futuro per Inter e Milan

“Sono più ottimista perché credo che le due società si stiano avvicinando alle nostre richieste che erano molto semplici: salvare San Siro non tanto per il simbolo del passato, ma per farne una realtà viva e non abbatterlo. E questo, mi pare, che nelle ipotesi messe sul tavolo succeda. Mi piace molto che diventi una specie di cittadella dello sport, diverso da com’è oggi. L’altra questione è che noi non potevamo essere penalizzati economicamente come nella prima proposta. Mi pare che le società ci stiano venendo incontro, ero più pessimista ma ora sto virando all’ottimismo”.