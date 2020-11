VIDEO / Cile, Sanchez in panchina senza mascherina: lo sgridano. La sua reazione…

In Cile tutti gli occhi sono puntati su di lui. In questo momento anche per la polemica tra il suo ct e l’Inter sugli infortuni. Alexis Sanchez era in panchina nella gara con il Perù, ha giocato solo nei minuti finali. In un video viene raccontato come fosse tra le riserve senza mascherina. Per questo era stato rimproverato da uno degli organizzatori della partita (quando Vidal aveva già segnato). L’attaccante ha poggiato il dispositivo sul viso, senza coprire naso e bocca, ed ha detto qualcosa ridendo ai suoi compagni, preoccupandosi soprattutto di scaldarsi le mani.

(Fonte: goal.com)