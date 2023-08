VIDEO / Alexis Sanchez torna all’Inter? I suoi migliori momenti in nerazzurro

Dopo una stagione al Marsiglia, l'attaccante cileno Alexis Sanchez, svincolato, potrebbe tornare all'Inter. Per lui, in tre stagioni con la maglia nerazzurra, 20 gol in 109 presenze. Guarda il video con i suoi migliori momenti in nerazzurro