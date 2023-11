VIDEO / Atalanta, Scamacca, Touré e CDK: che show al karaoke!

Cena di squadra per l'Atalanta, dopo la vittoria per 0-3 a Empoli che ha lanciato la squadra di Gasperini al quarto posto in classifica. Alcuni dei nuovi acquisti si sono sottoposti al rito d'iniziazione: Charles De Ketelaere ha cantato Umbrella di Rihanna, Gianluca Scamacca ne "La società dei Magnaccioni". Guarda il video postato su Instagram da Matteo Ruggeri