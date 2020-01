Sensi porta i fan al derby, campagna di beneficenza per Special Olympics Italia Onlus

Sostenendo la campagna di raccolta fondi su Wishraiser per Special Olympics Italia Onlus, i donatori potranno incontrare Sensi e assistere al match Inter-Milan il 09 Febbraio dai suoi posti vip

Su www.wishraiser.com/sensi è online la nuova campagna di beneficenza con Stefano Sensi, che mette in palio per i donatori la possibilità di vincere un premio speciale. I fan dell’Inter e di Sensi non solo sosterranno l’impegno di Special Olympics Italia Onlus, ma potranno anche vivere un’esperienza emozionante con il campione che include: un viaggio per due persone a Milano per assistere al match Inter-Milan del 09 Febbraio dai suoi posti riservati allo stadio San Siro, la sua maglia autografata con dedica e una cena con lui nel suo ristorante preferito a Milano subito dopo la partita. Un’esperienza irripetibile per tutti i fan di Stefano Sensi e gli appassionati del mondo del calcio. Volo e Hotel inclusi per due tifosi interisti da tutta Italia.

Le donazioni sosterranno Special Olympics Italia Onlus, la cui attività è finalizzata all’organizzazione e alla promozione di allenamenti ed eventi sportivi per persone con disabilità intellettiva.

COME PARTECIPARE PER VINCERE – Partecipare alla campagna e sostenere l’associazione è semplicissimo! Dovrete solo andare su www.wishraiser.com/sensi , cliccare sul bottone “Partecipa” della campagna in questione, selezionare il livello di donazione e il reward desiderato, registrarsi sulla piattaforma, procedere con la donazione e incrociare le dita. Maggiore è la donazione, maggiori sono le chances di vincere l’esperienza in palio. Come riconoscimento per il supporto all’associazione ogni utente riceverà sempre un reward a fronte della donazione effettuata, come i gadget del merchandising ufficiale della campagna. Al termine del contest avverrà l’estrazione attraverso un sistema randomico che decreterà il vincitore dell’esperienza premiale.

Stefano Sensi ha voluto creare e promuovere la sua campagna di raccolta fondi per supportare l’impegno e i progetti di Special Olympics Italia Onlus.

Oltre all’incredibile esperienza allo stadio San Siro insieme a Stefano Sensi, per ogni donazione effettuata l’utente riceverà un reward esclusivo come: maglie autografate da Sensi, pallone autografato, scarpini da lui indossati e autografati e tanto altro ancora.