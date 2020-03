VIDEO / Anche Sensi si allena in casa davanti allo specchio: “Andrà tutto bene”

Ha usato l’hashtag andrà tutto bene. Anche Stefano Sensi, come tutti i suoi compagni, si allena in casa e sta cercando di seguire alla lettera le raccomandazione di staff tecnico e medico dell’Inter. Il centrocampista aveva cominciato alla grandissima la stagione diventando un punto di riferimento per gli interisti ma una serie di infortuni hanno messo in discussione tutto. Ora cerca di tenersi in forma in attesa di poter tornare in campo ad allenarsi insieme ai suoi compagni.