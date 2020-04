VIDEO / Sensi-Inter, zero dubbi sul riscatto ma una cosa può cambiare. C’è un compito per Conte

Il futuro di Stefano Sensi sarà ancora all’Inter: come riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro eserciterà l’opzione di riscatto con il Sassuolo (20 mln di euro) ma, vista l’emergenza, è possibile che le parti rivedano l’accordo, magari puntando alla dilazione del pagamento. La Rosea, poi, sottolinea come le difficoltà di ambientamento di Eriksen spianino la strada al ritorno da titolare per Sensi, qualora si riprendesse a giocare. Ma uno degli obiettivi di Conte è cercare un modo per farli coesistere entrambi. “Con tutto quel talento a disposizione, sarebbe un peccato non fare almeno un tentativo”, chiosa La Gazzetta.