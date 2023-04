VIDEO / Setien “sfotte” Ancelotti dopo Real Madrid-Villarreal 2-3

Setién sfotte Ancelotti

Aveva avuto molta eco a livello internazionale il discorso di Ancelotti nello spogliatoio del Real Madrid al termine della gara vinta contro il Barcellona per 4-0 al Camp Nou. Il tecnico italiano ringraziava i giocatori e annunciava di aver annullato l'allenamento per il giorno successivo. Ieri, i Blancos hanno perso in casa per 2-3 contro il Villarreal e il tecnico degli avversari, Quique Setién, ha ripetuto il discorso di Carletto a mò di sfottò