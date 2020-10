VIDEO FCIN1908 / Shakhtar-Inter, Conte carico alla vigilia: gara cruciale in Champions

Antonio Conte attentissimo alle telecamere. Sta preparando i suoi alla vigilia della gara contro lo Shakhtar e chiede attenzione e concentrazione ai suoi uomini. Nelle immagini che arrivano dall’inviato alla Pinetina, si vede anche il tecnico nerazzurro alle prese con la parte iniziale della seduta di rifinitura. Quello contro gli ucraini è un incontro importantissimo per i nerazzurri che devono trovare i tre punti dopo il pari contro il Borussia M’Gladbach.

Sarà il quarto confronto ufficiale tra la formazione interista e lo Shakhtar. L’ultimo scontro si è giocato a Dusseldorf, in Germania, nella semifinale di Europa League che la squadra di Conte ha vinto per cinque a zero.

(Fonte: FCINTER1908.IT)