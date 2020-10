L’Inter si allena ad Appiano Gentile prima di partire per Kiev dove domani sera affronterà lo Shakhtar nella gara valida per il girone B della Champions League 20-21. Nelle immagini dell’inviata al centro sportivo Suning il riscaldamento dei nerazzurri in una giornata uggiosa. Nel gruppo che si è allenato non sembra esserci Sensi che ha saltato anche la sfida di Genova come Sanchez.