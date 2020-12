VIDEO / Atletico, Simeone su Suarez: “Importante per noi: fermato solo da…”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha parlato delle condizioni del suo attaccante alla vigilia del derby contro il Real Madrid:

“Tutti i giocatori vivono di alti e bassi. Non dimentichiamo che Suarez ha avuto il Coronavirus, l’ultima volta che ha giocato è stata in Ecuador. Il virus l’ha tenuto lontano dal campo per 20 giorni, ogni giocatore ha bisogno del proprio tempo per recuperare al meglio. Luis è un giocatore molto importante per noi, un attaccante con il gol nel DNA. La partita col Real è fondamentale per la squadra e per lui spero sia nelle condizioni giuste per fare del suo meglio”.