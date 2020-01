VIDEO / Solskjaer: “Young a un passo dall’Inter? Dovete chiedere a lui”

Ashley Young sarebbe vicino all’Inter. L’esterno dello United, in scadenza di contratto a giugno, avrebbe già un accordo fino al 2021 con il club nerazzurro, manca l’accordo con lo United. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Red Devils Solskjaer:

Young non è stato convocato per la partita. Allora è vero che è a un passo dall’Inter?

“Non voglio parlare dei giocatori in partenza, concentriamoci su quelli disponibili. Non so di cosa stai parlando, chiedete ad Ashley Young. Voglio solo pensare alla prossima partita e al derby che abbiamo perso questa sera”.