VIDEO / Spadafora sulla Serie A: “Ripresa allenamenti non vuol dire che ripartirà il campionato”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della ripartenza della Serie A durante il suo lungo intervento su Facebook:

“Ricordate cosa è accaduto qualche settimana fa quando la Lega Serie A non si è fermata? Quante e quali squadre sono andate in quarantena? La FIGC ha presentato un protocollo per fare gli allenamenti in sicurezza. Questo protocollo è stato preso in considerazione dal comitato tecnico scientifico che hanno chiesto approfondimenti. Nella riunione con il Cts, si è deciso che il Cts incontrerà rappresentanti della FIGC, del mondo del calcio, del CONI e della commissione medici sportivi. Se si riuscirà a perfezionare il protocollo, gli allenamenti degli sport di squadra riprenderanno il 18 maggio. Che non vuol dire che necessariamente ripartirà il campionato. Il campionato, secondo le previsioni della FIGC, dovrebbe riprendere a metà giugno, siamo a fine aprile. E’ un tempo lunghissimo. Nessuno e neanche noi può essere in grado di sapere quale sarà l’evoluzione del virus e come reagiremo tutti noi per rispettare le regole. E’ impossibile e non è per fare terrorismo psicologico. Se riprendono gli allenamenti, ci predisponiamo che anche il campionato possa riprendere. Questo lo sapremo più avanti, quando avremo i dati dell’evoluzione. Poi c’è il tema dell’attuazione del protocollo. Il protocollo ha dei costi elevati, come fa la Serie B? La Lega Pro? La Serie D? Riusciranno ad attuare questa parte di protocollo. E questo è un tema che non riguarda solo il calcio ma tutti gli altri sport”.