VIDEO / Spagna, infortunio horror in Liga 2 per Jauregi

Episodio terribile nella seconda divisione del campionato spagnolo nella sfida tra Amorebieta e Albacete. L' attaccante dell’Amorebieta, Eneko Jauregi, dieci minuti dopo il suo ingresso in campo ha infatti riportato una ferita profonda alla gamba. Un infortunio choc che l'ha costretto al cambio immediato. Una volta in ospedale sono serviti ben 26 punti per ricucire il taglio.