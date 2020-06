Il vice allenatore di Conte, Stellini, ha parlato in conferenza stampa della prestazione di Eriksen in Parma-Inter:

“Eriksen non è l’unico che fa fatica. Non tutte le sere sono uguali. Bisogna stare in partita, lui lo deve fare come tutti quanti. Lavora molto bene è determinato e si applica. Non possiamo che essere felici”.