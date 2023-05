VIDEO / Lecce, la telecronaca inglese: “Lu sule, lu mare, lu ientu”

L'entusiasmo di Patrick Kendrick - telecronista inglese del canale ufficiale della Lega di Serie A per l'estero - dopo il gol-salvezza del Lecce di Colombo contro il Monza ha fatto il giro del web. Kendrick ha poi raccontato che per un anno ha vissuto in Salento, a Brindisi, dove ha insegnato in una scuola inglese e giocato a rugby.