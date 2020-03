Italia, la top 11 degli Under 23: Bastoni e Barella per l’Inter, ma anche tre obiettivi futuri

Lo spostamento dell’Europeo al 2021 non preoccupa molto il ct Roberto Mancini. Il tecnico sa di avere una squadra giovane e tanti talenti che con un anno in più possono maturare ed essere ancora più utili e decisivi per la Nazionale azzurra. La Gazzetta dello Sport ha provato a stilare la formazione dei migliori giocatori italiani Under 23. Per l’Inter due elementi nell’undici titolare: Bastoni per la difesa e Barella per il centrocampo.

Ma potrebbero non essere gli unici giovani italiani a vestire anche la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, segue con grande attenzione tre Under 23 elencati in questa formazione: Tonali centrocampista del Brescia, Castrovilli centrocampista della Fiorentina e Chiesa, esterno offensivo sempre della squadra viola.

Questa la formazione, secondo Gazzetta, dei migliori italiani Under 23: Donnarumma; Ghiglione, Bastoni, Cistana, Pellegrini; Castrovilli, Tonali, Barella; Zaniolo, Kean, Chiesa.