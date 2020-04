“Noi abbiamo giocato un’amichevole a Torino, c’erano anche Nedved e Cristiano Ronaldo. Ma dovevi vedere come entrava Nedved, un assassino. Un assassino, non si fermavano mai poi. Per loro era la partita della vita”.

Nel corso di una diretta Instagram assieme a Paolo Bonolis, Francesco Totti ha ricordato un aneddoto che riguarda il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved.