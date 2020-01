L’allenatore del PSG, Tuchel, ha parlato di nuovo di Mauro Icardi in conferenza stampa. E lo ha difeso da chi lo accusa di toccare pochi palloni durante le gare: “E’ abituato così ma fa un grande lavoro per i compagni. Su di lui non ci sono dubbi. Mauro è abituato a lavorare per gli altri senza palla, negli spazi e la cosa è molto importante per noi. Non segna da due partite, ma ha svolto un importante lavoro anche in fase difensiva”.