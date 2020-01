VIDEO / Psg, Tuchel incensa Icardi: “Riscatto? Sono molto colpito da lui”

«Non voglio parlare del possibile riscatto, ma sono davvero molto colpito da lui». Tuchel, allenatore del PSG, incensa Mauro Icardi, giocatore di proprietà dell’Inter, in prestito al club parigino e lo definisce professionale ed affidabile. Il giocatore è partito a fine mercato, la scorsa estate, in prestito con diritto di riscatto e difficilmente tornerà in nerazzurro. In Francia tutti si chiedono se Leonardo, ds del club, lo riscatterà. Intanto spuntano voci su un possibile ritorno in Italia, magari alla Juventus. Ma il tecnico che lo sta allenando attualmente è molto convinto di quanto l’argentino sta facendo. Nel video le sue parole.