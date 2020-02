Udinese-Inter, tocca a Padelli. Prima da titolare per Eriksen, Esposito in sorpasso su Sanchez

Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, l’Inter deve rialzarsi e ritrovare i tre punti in casa dell’Udinese. Conte deve fronteggiare un’assenza imprevista, quella di capitan Handanovic. Lo sloveno non ce la fa, tocca a Padelli dal 1′; davanti a lui ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.

A centrocampo si va verso il debutto da titolare con la maglia dell’Inter di Eriksen. Sarà il danese con Barella e Vecino a comporre la mediana nerazzurra. Sulle corsie laterali confermato Young sulla sinistra, a destra c’è Candreva. In attacco con Lukaku, vista la squalifica di Lautaro Martinez, dovrebbe esserci il giovane Esposito, favorito su Sanchez.