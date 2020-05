Colpo in prospettiva per Marotta e Ausilio: l’esterno destro del Panathinaikos Georgios Vagiannidis, classe 2001, indosserà la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione. L’accordo è ai dettagli. Il greco, che si è messo in luce con le giovanili del club di Atene (prima parte del video), ha trovato il gol al debutto con i grandi contro il Panetolikos lo scorso 16 febbraio.