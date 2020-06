VIDEO / Inter, esordio show e tanto altro: ecco che tipo di giocatore è Vagiannidis

In attesa del comunicato ufficiale, Georgios Vagiannidis può essere già considerato un nuovo giocatore dell’Inter. Il terzino greco ha già firmato con i nerazzurri, e le parole di Ausilio confermavano lo stato più che avanzato dell’affare.

“Vagiannidis è un giocatore dell’Inter. Il laterale greco arriva dal Panathinaikos, la stessa squadra in cui è cresciuto un altro greco, Karagounis, un condottiero nato, all’Inter dal 2003 al 2005. Classe 2001, quando lui nasceva un altro terzino, sempre greco, viveva la sua seconda stagione in nerazzurro, Georgatos! Vagiannidis non è molto social, preferisce gli allenamenti e il duro lavoro sul campo. Ha esordito nel massimo campionato greco a febbraio, 1 gol e 1 assist in 61 minuti giocati. E’ veloce ed è bravo a puntare la porta, riuscirà a convincere Conte?”, il commento della Gazzetta dello Sport.