Per Inter-Fiorentina ci sarà anche Matias Vecino. Le ultime notizie di mercato che hanno dato il centrocampista nerazzurro molto più vicino alla conferma che alla partenza e a disposizione di Antonio Conte per la sfida di Coppa Italia trovano conferma nel video social diffuso dal giocatore. Un messaggio per dire: ‘Ci sono anche io’ e per, di fatto, togliersi dal mercato.