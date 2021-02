Arturo Vidal è squalificato e nella gara contro la Juventus, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, non ci sarà. Deve anche smaltire una botta al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina. Il centrocampista dell’Inter si è allenato in palestra quest’oggi e ha mostrato le sue fatiche ai tifosi con un video pubblicato su Instagram che lo vede impegnato sulla cyclette. Sta facendo lavoro differenziato in vista della sfida contro la Lazio.