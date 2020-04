VIDEO / Quarantena da re per Vidal. Che canestro! E il Barcellona propone…

Quando si parla del mercato dell’Inter il suo nome è ricorrente. Arturo Vidal piace tanto a Conte ed è stato vicino al club nerazzurro già nello scorso gennaio. Poi non se ne è fatto nulla, ma c’è chi giura che l’allenatore nerazzurro non abbia del tutto rinunciato a riportarlo in Italia. Il giocatore cileno sta vivendo in quarantena come tutti i suoi compagni. Villa da sogno la sua con tanto di piscina in giardino. E un canestro con il quale mette in mostra le sue doti da cestista e il Barça lo propone alla squadra di basket di casa: “Che ne dite?”. Lui è soddisfatto del canestro e ci scappa pure un balletto.