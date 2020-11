In un momento di relax per la Nazionale cilena Vidal ha messo in mostra le sue doti di pongista. L’ANFP ha organizzato un mini torneo per i giocatori della Nazionale Cilena, nel quale il centrocampista dell’Inter è riuscito a battere tutti i compagni ed è salito sul podio meritandosi l’appellativo di ‘re del ping pong’.