“Manca sempre meno all’inizio della Liga. E c’è tanta voglia ed entusiasmo di ricominciare”. Arturo Vidal pubblica le sue tante fatiche, gli allenamenti in vista della ripresa del campionato spagnolo. L’Inter pensa al centrocampista per il futuro, lui è concentratissimo per ora sul da farsi con la maglia del Barcellona.