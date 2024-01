VIDEO / Abodi: “Non credo alla cultura del 3-0 a tavolino”

Andrea Abodi ha parlato del caso di razzismo contro il portiere del Milan, Mike Maignan e delle misure di prevenzione e delle sanzioni

In occasione della presentazione di “Calcio libero”, progetto del ministero della Giustizia e dell’Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, che propone il calcio come strumento di socializzazione all’interno degli istituti penali per i minorenni, il ministro Andrea Abodi ha parlato del caso di razzismo contro il portiere del Milan, Mike Maignan e delle misure di prevenzione e delle sanzioni per spettatori e club. Guarda il video