VIDEO / Algeria, aggredisce l’arbitro donna: solo ammonito

È successo nel weekend, durante la semifinale di coppa algerina tra WA Tlemcen e MC Alger (0-2). Protagonista del brutto episodio è il 32enne ex-Ajaccio Youcef Belaili, giocatore che in carriera ha collezionato ben 68 cartellini gialli, oltre che svariate sospensione, guadagnando così la fama di testa calda. Questo fine settimana l'attaccante algerino (autore dello 0-1, su rigore) ha decisamente esagerato, aggredendo fisicamente l'arbitro Ghada Mahat tentando di prevenire un'imminente ammonizione. Mahat a proceduto e estrarre il giallo senza punire l'aggressione e, per ora, on sono stati presi altri provvedimenti nei confronti del giocatore.