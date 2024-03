Alvaro Morata, racconta le sue sensazioni e conta di tornare al top per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter.

Dopo la vittoria per 2-1 sul Betis Siviglia in Liga, anche grazie a un suo gol e nonostante un rigore sbagliato, l'attaccante dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata, racconta le sue sensazioni e conta di tornare al top per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. Guarda il video