VIDEO / Da FcInter1908 un augurio per un 2021 a tinte nerazzurre

Si volta pagina. Con somma gioia e speranza per il futuro salutiamo – senza alcun rimpianto – il 2020. Un anno che ha visto crescere sconforto, malessere, disagio e paura. Un anno che ha messo a dura prova tutta la popolazione mondiale con l’esplosione della pandemia e la conseguente emergenza sanitaria. Un anno che rimarrà a lungo impresso nelle nostre menti e soprattutto nei nostri cuori, provati dagli eventi.

Parlare di calcio in una situazione come quella che stiamo attraversando non è mai facile, lo abbiamo fatto patendo la stessa sofferenza di chi magari provava a distrarsi trovando “conforto” nella lettura di argomenti leggeri, che potevano far spaziare la mente fosse solo per qualche istante.

Il nostro augurio è quello più scontato ma anche quello più sincero, che sia l’alba di un nuovo giorno, ricco di speranza, di gioie, di soddisfazioni, di felicità, sorrisi e di abbracci. Perchè di questo abbiamo assolutamente bisogno, oggi più che mai.

Che sia un 2021 di rinascita, per tutti.