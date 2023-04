Psg sconfitto in casa dal Lione

Il Psg sconfitto per 1-0 in casa dal Lione. A decidere la gara un gol di Barcola che a 20 anni e 212 giorni diventa il più giovane nei cinque principali campionati ad essere implicato in 10 reti nel 2023. Per il 35enne Messi invece, solo fischi