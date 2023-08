VIDEO / Il debutto con l’Ascoli, il sogno Roma e i campioni: la carriera di Mazzone

Il mondo del pallone piange la morte di Carlo Mazzone, scomparso il 19 agosto 2023 all'età di 86 anni

Con lui, se ne va l'allenatore simbolo di un calcio che non c'è più: amato universalmente per la sua schiettezza e sincerità, Sor Carletto portò la sua 'romanità' in panchina per quasi 40 anni di carriera, fino a diventare il recordman assoluto di partite allenate in Serie A: 795 compresi gli spareggi