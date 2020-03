VIDEO / CL, Mou eliminato: “Sono senza 5 titolari. Farei giocare pure la panchina del Lipsia”

Uno a zero all’andata, tre a zero al ritorno. Due sconfitte pesanti per Mou e il Tottenham che sono stati eliminati dalla Champions dal Lipsia. L’ex allenatore dell’Inter, nella conferenza stampa post partita, ha parlato dell’emergenza infortuni che sta vivendo la sua squadra: «Se togliessimo al Lipsia i suoi titolari pensi che avrebbero vinto come hanno fatto? E si può fare lo stesso esercizio mentale anche con altri club. E’ come se al Barcellona togli Messi e altri quattro titolari. Qualunque squadra soffrirebbe senza 5-6 titolari…».